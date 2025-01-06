Diyarbakır'da 16 yıllık evli bir çiftin boşanma davası, ülke genelinde tartışmalara yol açacak bir kararla sonuçlandı. Mahkeme, öğretmenlik yapan 44 yaşındaki kadın N.K.’nin, işsiz olan 48 yaşındaki eski eşi F.K.’ye aylık 3 bin TL yoksulluk nafakası ödemesine hükmetti.

16 yıllık evlilik anlaşmazlıkla sonlandı

Bir çocuk annesi N.K., 16 yıl önce boşanmış ve iki çocuğu olan F.K. ile evlendi. Ancak yıllar sonra yaşanan anlaşmazlıklar, evliliğin sonlanmasına neden oldu. İşsiz kalan F.K., boşanma sürecinde ekonomik olarak zor durumda olduğunu belirterek yoksulluk nafakası talebinde bulundu.

Mahkemenin gerekçeli kararı

Diyarbakır 1. Aile Mahkemesi, çiftin boşanmaya neden olan olaylarda eşit kusurlu olduğuna karar verdi. Mahkeme, işsiz olan F.K.'nin düzenli gelirinin bulunmadığını ve ekonomik olarak mağduriyet yaşadığını dikkate alarak, sosyal ve ekonomik durumlara uygun bir şekilde aylık 3 bin TL yoksulluk nafakası ödenmesine hükmetti.

"Süresiz nafaka bağlandı"

F.K.'nin avukatı, davanın nadir görülen bir durum olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Müvekkilim, boşanma sürecinde ekonomik anlamda ciddi mağduriyet yaşadı. Mahkeme, taleplerimizi yerinde görerek süresiz nafaka bağladı. Bu karar, erkeğin mağduriyetini önleme adına emsal teşkil edecek nitelikte."