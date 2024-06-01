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Yaralılar, ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastane lerine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

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