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İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kamyon ile pikabın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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