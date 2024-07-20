İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla, Lice ilçesi kırsal Çavundur Mahallesi'nde ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Narko-Terör’ operasyonu düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda toplamda 1 milyon 781 bin 200 kök kenevir bitkisi, 511 kilo esrar ele geçirildi. Kenevirler, numune alınmasının ardından imha edildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.