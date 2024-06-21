Çınar’da kırsal yangın hızla yayılıyor

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde kırsal alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Ekipler yangına müdahale ediyor

Yangın ihbarı üzerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yangının geniş bir alana yayılması nedeniyle ekipler yoğun bir çaba harcıyor. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, AFAD ekipleri de bölgedeki koordinasyonu sağlıyor.

Güvenlik ve sağlık tedbirleri alındı

Bölgedeki yangın nedeniyle çevrede yaşayan vatandaşlara yönelik güvenlik tedbirleri artırıldı. Sağlık ekipleri, olası yaralanmalara karşı hazır bekliyor. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun bir mücadele veriliyor.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İtfaiye ve AFAD ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra, yangının çıkış sebebini belirlemek için detaylı bir inceleme başlatacak.

Mücadele sürüyor

Ekipler, yangını kontrol altına almak ve daha fazla yayılmasını önlemek için aralıksız çalışıyor. Bölgede rüzgarın etkisiyle yangının yayılma riski devam ederken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Valilikten açıklama

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, başlayan yangınla ilgili "Otlar ve anız birlikte yanarak çok geniş alana yayılmış. Maalesef 2 vatandaşımız da bu yangın içinde kalarak hayatını kaybetti. Şu anda tüm ekiplerimiz yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. Ben de alandayım. Jandarma Komutanımız, kaymakamımız, ekiplerimiz, hepimiz alandayız. Şu anda söndürme çalışmalarını koordine içinde yürütüyoruz." açıklamalarında bulundu.