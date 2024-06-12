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İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır-Viranşehir kara yolunun Ovabağ mevkisinde tarım işçilerini taşıyan C.A. idaresindeki 41 ACC 022 plakalı minibüs ile M.Ş.C'nin kullandığı 44 ABC 307 plakalı otomobil çarpıştı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı

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