Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında karar beklenirken, tedbirler artırıldı.

Duruşma ve güvenlik önlemleri

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ikinci duruşması, üçüncü gününde devam ediyor. Tutuklu sanıkların savunmalarının ardından, mahkeme heyeti müzakereye çekildi. Mahkeme Başkanı, duruşmanın devam edeceği saati belirleyerek güvenlik önlemleri hakkında talimat verdi.

Emniyetin genişletilmiş tedbiri

Duruşma sürecinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, sanık Nevzat Bahtiyar’ın ailesine yönelik koruma tedbirlerinin genişletildiğini bildirdi. Bu adım, güvenlik endişelerinin arttığını ve davanın öneminin devam ettiğini gösteriyor.

Mahkeme kararı bekleniyor

Duruşma saat 21:00 civarında devam etmek üzere ertelendi. Mahkeme, sanıkların son sözlerini alacak ve kararını açıklamak için durumu değerlendirecek. Davada kararlar, Narin Güran’ın ölümüne ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan sanıkların savunmalarının ardından verilecek.