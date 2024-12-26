Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde ve üzeri taşlarla örtülü halde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili davada karar aşamasına gelindi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve cesedi taşımakta rol aldığı iddia edilen komşuları Nevzat Bahtiyar, bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Diyarbakır Adliyesi’nde saat 09.00’da başlayacak duruşma öncesinde mahkeme salonu ve adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, duruşma alanına giriş-çıkışlarda kimlik kontrolü ve üst araması yaparak güvenliği sağlıyor.

Tanıklar dinlenecek

Duruşmada, 1’i tutuklu 3 kişinin tanık olarak dinlenmesi bekleniyor. Karar çıkması öngörülen duruşma, kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Olayın geçmişi

Narin Güran, 21 Ağustos’ta kaybolmuş, ailesi ve ekipler tarafından yapılan aramalarda 19 gün sonra dere yatağında cansız bedenine ulaşılmıştı. Cesedinin çuval içinde ve üzeri taşlarla örtülü bulunması cinayeti daha da vahim hale getirmişti.

Sanıkların tutuklanarak yargılanmasıyla başlayan dava, toplumsal infiale neden olmuş, birçok insan hakları örgütü ve çocuk koruma dernekleri davayı yakından takip etmişti.