Diyarbakır’ın Ergani ilçesi Çakartaş Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki otomobil park halindeki römorka çarptı. Kaza, bir kişinin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına neden oldu.

Otomobil römorka çarptı

S.K. (65) idaresindeki 01 ABL 848 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki bir römorka çarptı. Kazada sürücü S.K., torunları M.R. (6) ve B.K. (4) yaralanırken, sürücünün eşi N.K. (60) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ekipler seferber oldu

Olayın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri N.K.’nin cenazesini hastane morguna kaldırırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığını belirten yetkililer, yol kullanıcılarının dikkatli olması gerektiğini vurguladı.