Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi, Sultan Şaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarda park edilmiş 01 CTP 37 plakalı otomobilin içinde yaralı bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobildeki Cebrail Daşçı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede Daşçı’nın vücudunda kesici alet yaraları tespit edildi. İhbarı yapan ve otomobilde bulunan M.E. ve M.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 1 tabanca ele geçirildi. Olayda kullanılan bıçak bulunamazken, savcının yaptığı incelemenin ardından Daşçı’nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na, otomobil de incelenmek üzere emniyete götürüldü.



Yapılan araştırmada olaydan kısa süre önce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne otomobilin bulunduğu yere yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde bir kişinin zorla araca bindirildiği ihbarı yapıldığı belirlendi. Yapılan ihbarın Cebrail Daşçı’nın öldürüldüğü olayla bağlantılı olup olmadığı araştırılırken, şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.