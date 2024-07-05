DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da seyir halindeki otomobile uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 07 AUD 321 plakalı otomobile saat 21.00 sıralarında, Diyarbakır-Bingöl kara yolunun 28. kilometresinde, başka bir araçtan uzun namlulu silahla ateş açıldı.
Saldırıda, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: aa