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Jandarma ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 07 AUD 321 plakalı otomobile saat 21.00 sıralarında, Diyarbakır-Bingöl kara yolunun 28. kilometresinde, başka bir araçtan uzun namlulu silahla ateş açıldı.

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