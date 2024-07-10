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Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Umut A. Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne, ağır yaralanan Şehmus Ö. ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada, Şehmus Ö. (20) ve Umut A. (21) yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 202’nci Sokak'ta aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavga da, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

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