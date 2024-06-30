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Polis ekiplerince saldırının ardından kaçan F.F'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.​​​​​​​

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şehitlik Mahallesi 68 Sokak'taki bir kıraathane önünde oturan 44 yaşındaki Sadık K, yanına gelen ve önceden husumetli olduğu öne sürülen F.F'nin silahlı saldırısına uğradı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişi, silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

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