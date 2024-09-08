Diyarbakır Tavşantepe köyünde 19 gün önce cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın, yıllar önce ‘merdivenden düşerek’ hayatını kaybeden ablasının olduğu açıklandı. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, Narin’in ölümünün ardından ablasının da ölümü hakkında yeniden soruşturma yapılması gerektiğini belirtti. Kar, “Aynı ailede iki çocuğun arka arkaya ölmesi, çocuk istismarı ve ihmal sinyali verebilir,” dedi. Bu gelişme, Narin’in ölümüyle ilgili soruşturmanın önemini artırıyor.

Editör: Mehrican Candemir