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Şüphelilerin bir manavı mekan olarak kullandıkları tespit edilen operasyonda, sebze kasalarının arasında uzun namlulu silah bulundu, yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar, kurşunlama olaylarında kullanılan motosiklet ve 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

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"Hasat" adı verilen operasyonda, aralarında sahte kimlik taşıyan ve hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan suç örgütü elebaşının da bulunduğu 9 şüpheli yakalandı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da suç şebekesi ne yönelik düzenlenen operasyon da, 9 şüpheli gözaltına alındı.

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