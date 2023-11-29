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Kaza, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi Kara Köprü mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 35 ADU 491 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeki saman yüklü TIR’a arkadan çarptı. Hafif ticari aracın demir yığını haline dönüştüğü kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde araçta bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybetti belirlendi. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 kişinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.