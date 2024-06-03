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İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Köseli Mahallesi'nde Ş.N'nin (54) kullandığı 33 DUU 68 plakalı otomobil, henüz sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

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