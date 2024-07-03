Bunlar da ilginizi çekebilir

Sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Ercan Ş. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ercan Ş. ve İ.B. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Ercan Ş. ile yanında bulunan İ.B. (76) ağır yaralandı.

Aydın'da park halindeki otomobile yorgun mermi isabet etti

Aydın'da park halindeki otomobile yorgun mermi isabet etti

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.