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Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangın nedeniyle dokuz aylık Asel Derin Şenel hayatını kaybederken bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 481. Sokakta bulunan apartmanın teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Diyarbakır ’ın Kayapınar ilçesinde bir evde çıkan yangın da bir bebek hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

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