Burak EMEK- Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da bir sitede 'Yaralılar var, çatışma devam ediyor' ihbarı asılsız çıktı. Polis, eşkalini belirlediği asılsız ihbar yapan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde bir site içerisinde yaşandı. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, site içerisindeki bir kişinin telefonunu alıp 'Yaralılar var, çatışma devam ediyor' ihbarı yaptı. Bunun üzerine ekipler adresi aldıktan sonra kısa sürede bölgeye hareket etti. Çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği bölgede inceleme yapıldı. Polis ve sağlık ekipleri, bölgede herhangi bir yaralı ve çatışma olmadığını belirledi. Bunun üzerine sağlık görevlileri ambulanslarla istasyonlarına geri döndü.

İHBARI YAPAN ŞÜPHELİ SOKAK SOKAK ARANDI

Olayın ardından ihbarın asılsız olduğunu tespit eden Kayapınar ilçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, 'Yaralılar var, çatışma devam ediyor' ihbarı yapan şüpheli için çalışma başlattı. Çevredeki vatandaşlarla görüşen polis, şüphelinin eşkalini, verilen beyanlara göre belirledi. Polisin asılsız ihbarı yapan şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor. (DHA)

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