Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 12 yaşındaki Ecrin Erim, okuldan eve dönerken kayboldu. Küçük kızın kaybolması, ailesini büyük bir paniğe sürüklerken, mahalle sakinleri de arama çalışmalarına katıldı. Ecrin’in cep telefonunun kapalı olduğu belirtildi.

Okuldan eve dönerken kayıplara karıştı

Bugün öğle saatlerinde okuldan çıkıp evine doğru yola çıkan Ecrin, bir süre sonra oturduğu siteden ayrıldı. O günden sonra kendisinden hiçbir haber alınamayan aile, sokaklarda ve çevrede arama yapmaya başladı. Ecrin'in cep telefonu kapalı olduğundan, ailesi ve komşuları endişeyle her yolu deniyor.

Ecrin’in kaybolmasıyla ilgili emniyet yetkililerine başvuran aile, polis ekiplerinin hızla araştırmalara başladığını ve çevredeki güvenlik kameralarının incelendiğini duyurdu. Aile, kızlarının bulunması için çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Ailenin acı çağrısı

Mahalledeki vatandaşlar da duyarlı bir şekilde arama çalışmalarına katılırken, Ecrin’in ailesi, kızlarının bir an önce bulunmasını ümit ediyor. Ecrin’i gören ya da yerini bilenlerin, aileyle ya da emniyetle iletişime geçmesi rica ediliyor.