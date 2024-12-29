Diyarbakır’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Havalimanında gecikmeler yaşandı

Diyarbakır Havalimanı’nda da sis nedeniyle bazı uçak seferleri gecikmeli olarak gerçekleştirildi. Yetkililer, sisin etkisini kaybetmesiyle seferlerin normale döneceğini belirtti.

Meteoroloji’den uyarı

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, yer yer yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Sabah ve gece saatlerinde ise sis ve pus olaylarının devam edeceği uyarısı yapıldı.

Sürücülere dikkat çağrısı

Yetkililer, sisin yoğun olduğu bölgelerde sürücülerin dikkatli olmalarını, hızlarını düşürerek takip mesafesini korumalarını önerdi. Vatandaşlara hava koşullarıyla ilgili güncel tahminleri takip etmeleri tavsiye edildi.