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Bu arada, çarpmanın etkisiyle sürüklenen aracın görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, sürüklenen araç ve kazayı gören bir çocuğun bisikletine binerek olay yerinden hızla uzaklaşması yer alıyor.

Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ve araçta bulunan M.N.O. (18) yaralandı.

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