Diyarbakır’ın Sur ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı. Hafif ticari araç ve iki otomobil, sürücülerinin kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya uçtu.

5 kişi yaralandı

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesi kırsal Kumluçat Mahallesi’nde, sabah saatlerinde kontrolden çıkan hafif ticari araç ve iki otomobil, yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 5 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralılar, kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın nasıl meydana geldiğine dair inceleme başlatıldı. Olayla ilgili polis ve jandarma ekipleri tarafından soruşturma yürütülüyor.