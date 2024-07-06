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Dün, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 AUD 321 plakalı otomobile saat 21.00 sıralarında, Diyarbakır-Bingöl kara yolunun 28. kilometresinde, başka bir araçtan uzun namlulu silahla ateş açılmış, saldırıda, 3'ü ağır 6 kişi yaralanmıştı.

Diyarbakır-Bingöl kara yolunun 28. kilometresinde dün bir otomobile, başka bir araçtan uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Hebun Fahrioğlu (32) ve Reşit Akyol (38) hayatını kaybetti.

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