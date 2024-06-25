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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 KZ 080 plakalı otomobil, Akpınar Mahallesi Akpınar Mezarlığı mevkisinde Halit Ç. yönetimindeki 60 ABU 692 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaynak: aa