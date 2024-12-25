Diyarbakır'dan Manisa'ya gelen ve hasım ailesinin üyelerinin adreslerini araştıran şahıs, jandarma tarafından ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

2011 yılında Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 2 kişinin ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına yol açan husumet, yıllar sonra Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde devam etti. Yaşanan olayların ardından, olaylara karışan ailelerden birinin üyeleri 2013 yılında Manisa'ya taşındı. 2011’deki olaylar nedeniyle hapis cezasına çarptırılan aile üyeleri, 30 Kasım 2024 ve 5 Aralık 2024 tarihlerinde jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hasım aile üyelerinin yakalanmasının ardından, Diyarbakır’dan Manisa’ya gelen M.L.Ö. isimli şahıs, 22 Aralık 2024’te kan davalısı aile üyelerinin adreslerini araştırmaya başladı. Jandarma ekiplerinin konudan haberdar olmasıyla birlikte Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa JASAT, M.L.Ö.’yü takip etmeye başladı.

Yüzü maskeli ve şapkalı halde yakalandı

M.L.Ö., 24 Aralık 2024 tarihinde, aracında şapka ve maske takarak, üzerinde ruhsatsız tabanca ile yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından, M.L.Ö. Saruhanlı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı ve Manisa T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.