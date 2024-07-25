Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine rağmen işçiler, domatesleri tarladan getirip bıçaklarla tek tek kesiyor. Kesilen domatesler tuzlanıp, güneş altında 10 gün bekletiliyor. Kurutulan domatesler Avrupa, Amerika ve Kanada'ya ihraç edilirken, İtalya'da pizza sosu olarak kullanılıyor. Bu süreç, bölgede yüzlerce kişiye istihdam sağlıyor.

Vali Zorluoğlu domates kurutma sergisini ziyaret etti

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Gömmetaş Mahallesi'nde düzenlenen kurutmalık domates sergisine Vali Murat Zorluoğlu da katıldı. Zorluoğlu, işçilerle birlikte domates kesti ve tuzlama yaptı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Zorluoğlu, Diyarbakır'ın tarım potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, bu yıl yaklaşık 235 bin ton domates rekoltesi beklediklerini ve kurutulmuş domates üretiminin arttığını söyledi. İtalya'ya da gönderilen kurutulmuş domateslerin pizza sosunda kullanıldığını ifade etti.

İşçilerin günlük hayatından kesitler

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Diyarbakır'a gelerek kurutmalık domates işinde çalışan Hülya Bengi, 7 yıldır bu işi yaptığını belirtti. Bengi, domatesleri ikiye bölüp güneş altında kuruttuklarını ve sabah 04.00'te işe başladıklarını, akşam 19.00'da eve döndüklerini söyledi. Güneş altında çalışmanın zorluğuna rağmen ekmek parası için bu işi yapmak zorunda olduklarını belirtti.