Geleneksel aşure tatlısı, zengin içerikleriyle hem gözlere hem de damaklara hitap ederken, diyet yaparken sağlıklı alternatifler arayanlar için de harika bir seçenek olabilir. Diyet aşure, düşük kalorili malzemeler kullanılarak hazırlanır ve besleyici içeriğiyle tatlı ihtiyacınızı sağlıklı bir şekilde karşılar. Kuru meyveler, baklagiller ve baharatlarla hazırlanan bu tarif, hem lezzetli hem de doyurucu bir tatlı alternatifi sunar. İşte, hem sağlıklı beslenme hedeflerinize uyum sağlayacak hem de geleneksel tatları modern bir dokunuşla sunacak diyet aşure tarifi!

Diyet Aşure Tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı buğday

1/2 su bardağı kuru fasulye

1/2 su bardağı nohut

1/4 su bardağı kuru kayısı (doğranmış)

1/4 su bardağı kuru üzüm

1 tatlı kaşığı tarçın

4 su bardağı su

1/2 çay bardağı bal (veya tatlandırıcı)

1/4 su bardağı ceviz içi (isteğe bağlı, doğranmış)

1/4 su bardağı fındık (isteğe bağlı, doğranmış)

1 tatlı kaşığı vanilin (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Hazırlık: Kürtçe-Türkçe Okuma Grubu Mardin’de söyleşi yaptı. Buğdayı bir gece önceden suya koyarak ıslatın. Ertesi gün buğdayı iyice yıkayın ve süzün.

Kuru fasulye ve nohutu da bir gece önceden suya koyarak bekletin. Sonra iyice yıkayıp süzün. Pişirme: Büyük bir tencereye buğdayı, kuru fasulyeyi ve nohutu koyun. Üzerini geçecek kadar su ekleyin ve orta ateşte pişirin. Fasulye ve nohut yumuşayana kadar, yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

Piştikten sonra, aşure karışımını bir kevgir ile diğer malzemelerin üzerine ekleyin ve karıştırın. Tatlandırma: Kuru kayısı, kuru üzüm ve vanilini ekleyin. Karıştırarak 5-10 dakika daha pişirin.

Bal (veya tatlandırıcı) ve tarçını ekleyin. İyice karıştırın. Süsleme: Ocağı kapatın ve aşureyi kaselere paylaştırın.

Üzerini ceviz, fındık ve isteğe bağlı olarak biraz tarçın ile süsleyin. Soğutma: Aşureyi oda sıcaklığında soğumaya bırakın, ardından buzdolabında birkaç saat soğutun. Soğuyunca servise hazır olacaktır.

Afiyet olsun!