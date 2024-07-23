Gözde Kuşadası Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Şemsettin Aydın, her yaşta görülebilen diz hastalıklarında erken teşhisin, ileride oluşabilecek ciddi sorunların önlenmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Diz hastalıklarında tedavi seçeneklerinin hastanın yaşı ve mevcut soruna göre değişiklik gösterdiğini ifade eden Dr. Aydın, tedavi sürecinin uzman hekim kontrolünde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

Yaş ve kilo diz sağlığını etkiliyor

Dr. Şemsettin Aydın, diz hastalıklarında yaş ve kilo gibi faktörlerin tedavi yöntemlerini belirlediğini ifade eden Aydın, “Gençlerde basit dizlikten ameliyata kadar tedavi süreci değişiyor. Yaşlılarda ise diz protezleri başarılı sonuçlar veriyor. Sporcu yaralanmalarında ve menisküs yırtıklarında ise artroskopik cerrahileri uyguluyoruz. Bunların yanı sıra, PRP denilen hastanın kendi kanından elde edilen trombosit yönünden zengin plazmayı kullanarak kendi eklem aralığına veriyoruz. Bu yöntemle hem yaralanmalarda hem de kıkırdak hasarlarında başarılı sonuç elde ediyoruz. Kök hücre uygulamasını ise hastanın kendi göbek çevresi yağıdan veya kemik ilik hücresinden alarak onu eklem aralığına vererek tedavi gerçekleştirebiliyoruz” dedi.

Artroskopik cerrahi ile hızlı iyileşme

Dr. Aydın, “Artroskopik cerrahide kapalı yöntemle dize kalem gibi bir kamerayla girip kıkırdakta aşınma olan yerleri temizliyoruz. Bozuk olan yerlere dolgu yapıyoruz. Bu ameliyat hastaları önemli ölçüde rahatlatıyor. Eğer durum daha da kötüyse protez uygulaması oluyor. İleri yaştaki hastalarda daha çok kullandığımız diz protezi ameliyatı (Diz artroplastisi) kireçlenmenin neden olduğu diz ağrısı ve diğer yakınmaları gidermek için kullanılıyor. Hastanın durumuna göre yarım veya tam protez yapılabiliyor. Hastalar 3-4 gün içinde taburcu olabiliyor. 1 ay içinde denize bile girebiliyor” ifadelerini kullandı.

Sağlıklı yaşam için spor ve kilo kontrolü

Aşırı kilo, spor yaralanmaları, yaşla birlikte görülen eklemdeki şekil bozuklukları ve hareketsiz yaşamın diz hastalıklarını tetiklediğini belirten Dr. Aydın, “Herkesin hayatında sporu bulundurması gerekiyor. Yüzme özellikle diz hastalıkları için yararlı. Kilo kontrolü ve kalp sağlığı için yürüyüş çok önemli. Kadınlarda eklem bozuklukları hareketsiz yaşam ve aşırı kilo gibi nedenlerden ötürü erkeklere göre daha fazla. Diz vücudumuzda önemli bir eklem. Dizin aksama, topallama yapması hastanın günlük yaşam kalitesini de etkiliyor. Bu nedenle eklemleri zorlamamak ve aşırı yük binmesinden de kaçınmak gerekiyor” sporun önemini vurguladı.