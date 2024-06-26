Genç veya orta yaşlı bireylerde halk arasında diz kireçlenmesi olarak bilinen sorunu tedavi etmek için yapılan ve kemik düzeltici cerrahi yani osteotomi ameliyatları, dizdeki açısal deformiteleri düzelterek uzun süreli yaşam konforu sağlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Osteotomi, bir kemiğin kesilerek uzatılmasına veya eğriliğin düzeltilmesine olanak sağlayan bir ameliyattır.

Kemik kesildikten sonra istenilen şeklin verilmesi için plak-vida veya fiksatörler olarak bilinen tel ve çivilerle kemikler tekrar sabitlenmektedir.

Hasarlı eklemin yanındaki kemiğin kesilerek yeniden şekillendirilmesi için uygulanan cerrahi prosedürdür. Böylelikle bölgedeki stres en aza indirilmiş olur. Kemikleri yeniden şekillendirmek veya hizalamak için kemiğin kesilmesi, sorunun çözümü için gereklidir.

OSTEOTOMİ HANGİ DURUMLARDA YAPILMAKTADIR?

X veya O bacak deformiteleri için

Diz ekleminin bir kısmının etkilendiği kireçlenmeler söz konusu olduğunda

Çocuk büyüme kıkırdağı hastalıklarında

Kemikleri kısaltmak veya uzatmak için

Hasarlı bir eklemi onarmak için

Ağrılı eklemlerin hasarlı bölgeden daha normal veya sağlıklı kıkırdak bulunan bölgeye kaydırmak için

Osteoartritten kaynaklanan özellikle diz ve kalçadaki ağrıyı hafifletmek için

Genç ve aktif kişilerde eklem protezi ameliyatı ihtiyacını ötelemek amacıyla uygulanır.

Bacak ve diz deformitelerinde sık kullanılıyor

Diz çevresi deformitelerin düzeltilmesi uzun dönemde diz kireçlenmesinin önlenmesi için oldukça önemlidir. Diz çevresi osteotomisi, diz kapağının altında birleşen kemiklerden birinin veya femur denilen uyluk kemiğinin kesilmesini ve yeniden şekillendirilmesi işlemidir. Ameliyat sayesinde diz eklemi yeniden hizalanmakta, ağrı ve basınç dizin hasarlı tarafından sağlıklı tarafa kaydırılmaktadır. Diz osteotomisi, genellikle hasarın diz ekleminin yalnızca bir tarafında olduğu osteoartritin erken evrelerinde yapılır. Diz osteotomisinin yeri, hasarın nerede olduğuna bağlıdır. Örneğin, yüksek tibial osteotomide kıkırdak hasarı genellikle dizin iç kısmında başlamaktadır. Cerrahi, dizin dışından bir parça kemik çıkarılması veya dizin iç kısmında bir parça kemik açarak daha düz bir bacak oluşturmayı ve artritin ilerlemesini önlemeyi hedeflemektedir.