Saldırıda, dizinin Cengo karakteriyle tanınan oyuncusu Cengizhan Yurdutek başından yaralandı. Olay, sahne provası için hazırlık yapılan sırada gerçekleşti.

Saldırganlar sete gelen bir grup oyuncu ekibine doğru ateş açtı. Cengizhan Yurdutek, saldırganı fark ederek kendini bankın arkasına attı ancak başından sıyıran bir kurşunla yaralandı. Olay sonrasında set ekibi, saldırganları yakalamak için harekete geçti ancak saldırganlar kaçmayı başardı.

Sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralı oyuncunun tedavisini yaptı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparak şahısların peşine düştü ve ifadelerini aldı. Dizi ekibi, olayın kendilerine değil, platoya yönelik olduğunu belirtti ve çekimlere devam etme kararı aldı.

"Kıyma" dizisi, "Sıfır Bir" dizisinin ardından Blu TV'de yayınlanmaya başlamış ve Cengizhan Yurdutek gibi tanınmış oyuncularla dikkat çekiyor.