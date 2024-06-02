Muğla’da planlanan mağaracılık faaliyetleri bir günlük temel eğitim ve 3 günlük uygulamalı yatay mağara girişi ile SRT uygulamalı dikey mağara inişi şeklinde gerçekleştirildi. Eğitim Genel Müdürlüğü Mağara Çalışma Grup sorumlusu Hamza Sezer ve teknik personel Serdar İncirli ile Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde görevli Fatih Büyüktopçu’nun da katılımı ile tamamladı.

Faaliyetler kapsamında DKMP Bölge Müdürlüğü Mağara Çalışma Birimine yeni katılan personelin Temel Mağaracılık ve Tek İp (SRT) Eğitimlerinin tamamlanması yanında Muğla’da yer alan muhtelif mağaralarda tespit, inceleme ve haritalandırma çalışmaları yürütüldü.