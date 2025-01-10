Dmm'den Somali Cumhurbaşkanı'nın Oğluna Türk Vatandaşlığı Verildi Iddiasına Yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna Türk vatandaşlığı verildi" iddialarına açıklık getirdi. Yapılan açıklamada, söz konusu iddianın tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna Türk vatandaşlığı verildi" şeklindeki iddiaya karşı, "Bahse konu şahsın herhangi bir başvurusu bulunmadığı gibi şahsa vatandaşlık verilmesi de söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.