Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacını karşılamak üzere yeni bir aşı satın alma sürecine girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanlarına göre, DMO tarafından açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek olan ihalelerde, toplam 8 milyon doz aşı alımı planlanıyor.

İhtiyaca göre dağılım

3 milyon doz "kızamık-kızamıkçık-kabakulak" aşısı,

3 milyon doz "pediatrik Hepatit B" aşısı,

2 milyon doz "5 bileşenli karma" aşısı.

Aşılar, iç piyasadan temin edilecek ve sağlık bakanlığının belirlediği standartlara uygun olacak şekilde tedarik edilecek. İhale süreci, şeffaflık ve rekabet ortamının sağlanması amacıyla titizlikle yürütülecek.