Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayladığı Dof Robotik halka arzı, 3-4-5 Eylül 2025 tarihlerinde yatırımcılardan talep toplayacak. 45 TL fiyatla satışa çıkacak paylar %25 iskonto içeriyor. Halka arzda bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yapılacak olup, kaç lot düşeceği katılım sayısına göre değişecek.

Halka arzın genel çerçevesi

  • Fiyat: 45 TL

  • Toplam pay adedi: 45.000.000 lot

  • Halka açıklık oranı: %22,25

  • Halka arz büyüklüğü: 2,025 milyar TL

  • Borsa endeksi uyumu: BIST Katılım Endeksi

Gelir kullanım planı

Dağıtım yöntemi

  • Yurt içi bireysel yatırımcı (%40): 18.000.000 lot – Eşit dağıtım

  • Yüksek talep grubu (%10): 4.500.000 lot – Oransal dağıtım

  • Yurt içi kurumsal yatırımcı (%50): 22.500.000 lot – Oransal dağıtım

Bireysel yatırımcılar için 5.000 lot ve altı talepler geçerli olacak.

Kaç lot düşebilir?

Katılımcı Sayısı Düşecek Lot Tutar (45 TL)
200 bin 90 lot 4.050 TL
300 bin 60 lot 2.700 TL
500 bin 36 lot 1.620 TL
1 milyon 18 lot 810 TL

Yatırımcıyı korumaya yönelik taahhütler

  • Şirket ve ortaklar, 1 yıl boyunca bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmayacak.

  • Halka arz eden ortaklar, 1 yıl boyunca pay satışı gerçekleştirmeyecek.

