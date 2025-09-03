Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayladığı Dof Robotik halka arzı, 3-4-5 Eylül 2025 tarihlerinde yatırımcılardan talep toplayacak. 45 TL fiyatla satışa çıkacak paylar %25 iskonto içeriyor. Halka arzda bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yapılacak olup, kaç lot düşeceği katılım sayısına göre değişecek.
Halka arzın genel çerçevesi
-
Fiyat: 45 TL
-
Toplam pay adedi: 45.000.000 lot
-
Halka açıklık oranı: %22,25
-
Halka arz büyüklüğü: 2,025 milyar TL
-
Borsa endeksi uyumu: BIST Katılım Endeksi
Gelir kullanım planı
-
İşletme sermayesi: %35-40
-
Finansal borç ödemesi: %15
-
Makine, ekipman ve proje yatırımları: %10
-
Pazarlama ve satış: %10
-
Ar-Ge yatırımları: %5-10
-
Üretim ve ofis alanı genişlemesi: %10
-
Girişim sermayesi yatırımları: %5
-
GES ve yeşil dönüşüm projeleri: %5
Dağıtım yöntemi
-
Yurt içi bireysel yatırımcı (%40): 18.000.000 lot – Eşit dağıtım
-
Yüksek talep grubu (%10): 4.500.000 lot – Oransal dağıtım
-
Yurt içi kurumsal yatırımcı (%50): 22.500.000 lot – Oransal dağıtım
Bireysel yatırımcılar için 5.000 lot ve altı talepler geçerli olacak.
Kaç lot düşebilir?
|Katılımcı Sayısı
|Düşecek Lot
|Tutar (45 TL)
|200 bin
|90 lot
|4.050 TL
|300 bin
|60 lot
|2.700 TL
|500 bin
|36 lot
|1.620 TL
|1 milyon
|18 lot
|810 TL
Yatırımcıyı korumaya yönelik taahhütler
-
Şirket ve ortaklar, 1 yıl boyunca bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmayacak.
-
Halka arz eden ortaklar, 1 yıl boyunca pay satışı gerçekleştirmeyecek.