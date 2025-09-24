Borsa İstanbul’un yeni halka arz şirketi DOF Robotik (DOFRB), işlem görmeye başladığı 11 Eylül’den bu yana dikkat çekici bir yükseliş sergiliyor. Şirket hisseleri, 10 gün üst üste tavan yaparak 116,30 TL seviyesine ulaştı.

Halka arz fiyatına göre %157 prim

Halka arz fiyatı 45 TL olan DOFRB hisseleri, 10 işlem gününde yaklaşık %157 prim yaptı. İlk işlem gününü %10 artışla 49,50 TL’den kapatan hisse, sonraki günlerde kısa süreli geri çekilmeler yaşasa da güçlü alımların etkisiyle yeniden tavan seviyelerine yükseldi.

Yabancı yatırımcı ilgisi dikkat çekiyor

Piyasa kaynakları, DOFRB hisselerinde özellikle yabancı yatırımcıların alımlarının öne çıktığını belirtiyor. Son günlerde Bank of America (BofA) üzerinden gerçekleşen işlemler, yabancı ilgisinin hisse performansını desteklediğine işaret ediyor.

Uzmanlar ne diyor?

Analistler, halka arz sonrası yaşanan hızlı yükselişin yatırımcı ilgisiyle devam ettiğini, ancak hisselerdeki sert hareketlerin riskleri de beraberinde getirdiğini vurguluyor.