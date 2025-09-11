Robotik teknolojiler alanında faaliyet gösteren Dof Robotik Sanayi A.Ş., bugün Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı. Hisse, açılışta yüzde 10 değer kazanarak 49,50 TL’den tavan fiyata ulaştı.

İlk işlem gününde yüksek talep

Borsa İstanbul’un duyurusuna göre Dof Robotik hisseleri “DOFRB.E” koduyla yatırımcıların alım-satımına açıldı. Baz fiyat 45 TL, maksimum emir değeri ise 1 milyon TL olarak belirlendi.

Hisse performansı

İlk seansta yatırımcı ilgisinin yoğun olduğu gözlendi. Hisse açılışta yüzde 10 prim yaparak tavan fiyata ulaştı ve 49,50 TL’den işlem görmeye başladı. Böylece Dof Robotik, borsadaki ilk gününe güçlü bir başlangıç yapmış oldu.