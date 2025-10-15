Geçtiğimiz aylarda halka arz edilen Dof Robotik (DOFRB), yatırımcıların merakla beklediği temettü kararını açıkladı. Şirket, 14 Ekim 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı duyuruda, 2024 yılı net dönem kârına ilişkin kararını paylaştı.

Dof Robotik 2025 temettü kararı

Şirketin KAP’a bildirdiği finansal verilere göre 31 Aralık 2024 tarihli tablolarda 164 milyon 513 bin 497 TL net dönem kârı, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise 189 milyon 224 bin 898 TL cari yıl kârı elde edildi.

Yönetim Kurulu, 2024 yılı kârının temettü olarak dağıtılmamasına ve bu tutarın geçmiş yıl kârlarına aktarılmasına karar verdi.

KAP açıklaması

Dof Robotik tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimiz tarafından 31 Aralık 2024 tarihli ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 164.513.497 TL net dönem kârı, VUK kayıtlarına göre ise 189.224.898 TL cari yıl kârı oluşmuştur.

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde genel ekonomik ve sektörel koşullar dikkate alınarak, 2024 yılı için kâr payının dağıtılmayarak geçmiş yıl kârlarına aktarılmasına ve bu hususun Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.”

Dof Robotik temettü ödeme tarihi açıklandı mı?

Şirketin aldığı karar gereği 2024 yılı faaliyetlerinden elde edilen kâr temettü olarak dağıtılmayacak.

Temettü ödeme tarihi henüz belirlenmedi. Genel Kurul onay sürecinin ardından yeni bir bilgilendirme yapılması bekleniyor.

Dof Robotik hakkında

İleri teknoloji temelli robotik sistemler geliştiren Dof Robotik, 2025 yılı başında DOFRB koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştı. Şirket, eğlence ve savunma sanayiine yönelik robotik çözümleriyle dikkat çekiyor.