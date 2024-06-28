İSTANBUL (AA) - Doğa Koleji, Türkiye genelindeki kampüslerinden Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 12 Türkiye birincisi çıkardı.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yerini alan Doğa öğrencileri hem ailelerine hem de okullarına teşekkür etti. Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı sınavda öğrenciler, yüzdelik dilimleri doğrultusunda yapacakları tercihlere göre yerleştirilecekler.

Doğa Koleji yönetimi İngilizce testinde 2 bin 825 Doğa Koleji öğrencisinin, sayısal oturumda 104, sözel oturumda 153 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtladığını bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, Doğa Koleji olarak öğrencilerine sadece akademik başarı değil aynı zamanda hayata dair yetkinlikler kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, "Yenilikçi eğitim modellerimiz ve bireysel gelişimi destekleyen programlarımızla öğrencilerimize en iyi eğitimi sunmayı hedefliyor ve 2024 LGS şampiyonlarımızı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü de, başarılarından dolayı öğrencileri yürekten kutladığını aktararak, bu başarının onların azmi ve kararlığı kadar öğretmenlerin emeği ve ailelerin desteği sayesinde elde edildiğini kaydetti.

Alpözü, öğrencilerinin bu başarısının gelecekteki başarılarının da bir göstergesi olacağına dikkati çekerek, "Doğa ailesi olarak onların her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim." görüşünü paylaştı.

- "Öğrencilerimizin okuduğunu anlama ve eleştirel düşünme becerilerini geliştiriyoruz"

Doğa Koleji Ortaokul Bölüm Başkanı Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu da, öğrencilerinin sınav sonuçlarının, kendileri için başarılı yürütülen bir sürecin somut göstergesi olduğunun altını çizdi.

Öğrencilerinin yalnızca sınav sonuçları için değil sınav hazırlık sürecinde gösterdikleri azim, çalışma disiplini ve kararlılıkları için de tebrik ettiklerini ifade eden Mollaibrahimoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye birincisi Doğa harikalarımızla gurur duyuyor, bu başarıda emeği geçen öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizi, uzman rehber öğretmenlerimiz ve kampüs yöneticilerimizden 'tercih' ve 'doğru lise seçimi' konularında danışmanlık almak ve Doğa liselerini tanımak - Anadolu lisesi, fen lisesi, fen ve teknoloji liseler, IB Okulu - uluslararası programlar hakkında bilgi almak için Türkiye genelindeki yüzü aşkın kampüsümüze bekliyoruz."

Mollaibrahimoğlu, öğrencilerin temel derslerde sağlam bir bilgi birikimi edinmeleri ve bu bilgileri sınavda etkili bir şekilde kullanabilmeleri, okulun müfredatının kalitesiyle doğrudan ilişkili olduğunu anlattı.

Bu noktada, öğretmenlerin öğrencileri bireysel olarak takip etmeleri ve eksiklikleri tespit ederek onlara destek olmalarının başarıyı belirleyen unsurlardan biri olduğunu belirten Mollaibrahimoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Doğa Koleji olarak 'danışman öğretmenlik' modelimiz ve uzman rehber öğretmenlerimizle öğrencilerimizi hem akademik hem de sosyal-duygusal alanlarda takip ediyoruz. 'Sınav hazırlığı, motivasyonu artırma, sınav psikolojisini yönetme, tercih danışmanlığı' gibi sınav sürecini kapsayan temel başlıklarda hem öğrencilere hem de ebeveynlere yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Doğa Koleji Okuduğunu Anlama Programı (DOKAP) ile öğrencilerimizin okuduğunu anlama ve eleştirel düşünme becerilerini geliştiriyoruz. Bu program çerçevesinde öğrenciye yönelik içerikler yanında öğretmen eğitimleri ve veli seminerlerini de içine alan çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz."

- Doğa Koleji Türkiye birincilerinden sınava girecek öğrencilere öneriler

LGS sınavında 500 tam puan alan Doğa Koleji İzmir Mavişehir 3 Kampüsü öğrencisi Öykü Kara, sınava hazırlanırken Doğa Kolejinin Hazırlık Programı'nın ve okul kaynaklarının kendisine katkı sağladığını vurguladı.

Fen lisesinde okumak istediğini belirten Kara, LGS sınavına girecek öğrencilere disiplinli ve yeterince çalışmayı önemsemeleri tavsiyesinde bulundu.

Doğa Koleji Ankara Bağlıca Kampüsü öğrencilerinden Ada Sera Diksu ise başından itibaren 500 puanı hedeflediğini, heyecanlı ve zorlu bir süreç geçirdiğini belirterek "500 puan aldığım için gurur ve mutluluk duyuyorum. Yurt dışında tıp eğitimi almak istiyorum. Sınava girecek arkadaşlarıma kitap okumalarını ve bol bol paragraf sorusu çözmelerini öneririm." ifadelerini kullandı.