İSTANBUL (AA) - Doğa Koleji, Türkiye'yi ISF Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'nda dünya 3'üncüsü oldu.



Kolejden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koleji İzmir Çiğli Bilim Doğa Anadolu Lisesi (Mavişehir 3 Kampüsü) Genç Erkek (A) Basketbol Takımı, ISF Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti.

Çin'in Makao bölgesinde 24 Haziran-2 Temmuz'da gerçekleşen turnuvanın grup maçlarının ilk gününde Güney Kıbrıs'ı 89-44 skorla mağlup eden Doğa Koleji, daha sonra Yunanistan'a 61-47 mağlup oldu.

Bulgaristan'ı 89-47 yenen Doğa Koleji takımı, çeyrek final öncesi son maçında Çin'i 64-55'lik skorla geçti. Çeyrek finalde Tayvan'ı 79-72 yenen takım yarı finalde Fransa'ya 70-63 mağlup oldu. Üçüncülük dördüncülük maçında Sırbistan ile karşılaşan takım, 56-53'lük skorla maçı kazanarak dünya 3'üncüsü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü, öğrencilerinin dünyanın çeşitli yerlerinde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmelerinin sadece Doğa Koleji için değil Türkiye için de büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında, spor alanında da böyle başarılar elde etmeleri eğitim anlayışımızın ne kadar doğru ve kapsamlı olduğunun göstergesi." ifadelerini kullandı.

Doğa Koleji Spor Koordinatörü Tunç Dağal da başarılarının devamı için çalışmaya ve her alanda öğrencilerini desteklemeye devam edeceklerini aktardı.