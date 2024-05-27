İSTANBUL (AA) - Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aksu, sınav günü için gerekli belgelerin ve eşyaların önceden hazırlanması gerektiğini, ebeveynlerin de günlük rutinlerini sürdürmelerinin öğrencilerin kaygısını azaltacağını bildirdi.



Kolejden yapılan açıklamaya göre, Aksu, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gereken konular hakkında ebeveyn ve öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Aksu, ebeveynlerin çocuklarına aşırı motivasyon yüklememesi, olumsuz söylemlerden ve kıyaslamalardan kaçınması gerektiğini vurgulayarak, sınav sonucundan çok öğrencilerin gösterdiği çabanın önemli olduğunu belirtti.

Aksu, bu süreçte öğrencilerin beslenme ve uyku düzeni ile sakatlanmalara yol açabilecek fiziksel aktivitelere karşı dikkatli olmaları gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 24 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binasında, salonunda ve sırasında sınava girecektir. Sınavdan önce sınava girilecek okula gidilmesi, ulaşım, park yeri, trafik yoğunluğu gibi durumların önceden tespit edilebilmesi açısından önemlidir."

Sınavdan bir gün önce ders çalışılmasına gerek olmadığını belirten Aksu, öğrencilerin rahatlatıcı ve keyifli etkinliklerle vakit geçirmelerini önerdi.

Aksu, sınav günü için gerekli belgelerin ve eşyaların önceden hazırlanması gerektiğini vurgulayarak, ebeveynlerin de günlük rutinlerini sürdürmelerinin öğrencilerin kaygısını azaltacağını ifade etti.

Sınav günü, öğrencilerin mideyi yormayacak bir kahvaltı yapmalarını ve hava durumuna uygun rahat kıyafetler giymelerini öneren Aksu, "Sınav yerine fazla erken gitmenin veya geç kalmanın kaygıyı artırabileceği unutulmamalıdır. Sınav bitiminde ortak bir buluşma noktası belirlenmelidir." uyarılarında bulundu.

Aksu, öğrencilerin sınav salonuna cep telefonu, elektronik cihazlar ve gereksiz eşyalarla giremeyeceğini belirterek, sınav sonrası öğrencilerin sınav hakkında konuşmak istememeleri durumunda zorlanmamaları gerektiğini vurguladı.



