AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen Cengiz Holding, Elazığ’da açmak istediği bakır madeni için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına başvuru yaptı. Bakanlık, proje için 27 Ağustos’ta İnceleme Değerlendirme Komisyonunun (İDK) toplanacağını açıkladı.

Cengiz Holdingin sahibi olduğu Eti Bakır, Elazığ’da 409 futbol sahası büyüklüğünde bir alana eşdeğer büyüklükteki bir sahada; 290 bin 81 hektarlık hazine, orman, tarla ve şahıs arazilerinden oluşan alanda yeraltı bakır madeni kurmak için harekete geçti.

Cumhuriyet’ten Şeyda Öztürk’ün haberine göre, Eti Bakır şirketinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yaptığı başvuru değerlendirildi. Proje için 27 Ağustos’ta İnceleme Değerlendirme Komisyonunu (İDK) toplayacak Çevre Bakanlığı, toplantının ardından proje için nihai kararı verecek.

En az 250 ağaç kesilecek

Şirket, cevher çıkarma işlemini yeraltı madeninde yapacak. Ancak daha önceden iznini aldığı kalker ocağından da dolgu malzemesini karşılayacak. Alandan çıkarılan cevher, proje kapsamında kurulması planlanan flotasyon tesisinde zenginleştirilerek Eti Bakır’a ait Samsun veya Mazıdağı işletmelerine gönderilecek.

Şirketin, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre çalışmaların yapılacağı alanın 2.5 hektarı orman arazisinden oluşuyor.

Raporda projeyle birlikte kesilecek ağaç sayısı 250 olarak açıklandı.

Yüzlerce hektar orman yok olacak

Cengiz Holdinge ait şirketlerden Eti Bakır AŞ, Eskişehir Mihalgazi ve Tepebaşı’ndaki 509 hektarlık orman ve şahıs arazilerinden oluşan alanda da siyanürlü altın madeni açmak istiyor.

Eskişehir’in Tepebaşı ve Mihalgazi ilçelerinde gerçekleştirilmesi planlanan altın ve gümüş çıkarım projesi, yaklaşık 716 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda yüzlerce hektar ormanın yok olmasına neden olacak.

Planlanan altın madenine karşı Eskişehir’de tepkiler giderek artıyor.

Dün “Alpagut- Atalan’da Madene Hayır Platformu” tarafından bölge sakinleri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla bir protesto yürüyüşü düzenlendi.

İliç’te olduğu gibi siyanürlü yığın liçi yöntemi kullanılacak

“Alpagut- Atalan’da Madene Hayır Platformu” adına konuşan Uygar Kurtcu, Cengiz Holding’in yetkililere sunduğu projenin doğanın ve yaşamın talanı projesi olduğuna dikkat çekti.

“Uzatılma seçeneği de dahil 15 yıl boyunca, şimdilik 716 futbol sahası genişliğinde bir alanda 500 metre derinliğinde bir çukur açılarak, İliç’te olduğu gibi siyanürlü yığın liçi yöntemi ile altın ve gümüş madeni çıkarılacak” diyen Kurtcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Proje faaliyete geçtiğinde olacaklar bellidir. Ağaçlarımız kesilecek, ormanlarımız, tarım arazilerimiz yok edilecek, patlamalar ve işletme için kullanılacak milyonlarca ton su nedeniyle su kaynaklarımız kuruyacak, tarım, hayvancılık, arıcılık yok olacak. Binalarımız hasar görecek, temiz havamız yerini toza bırakacak, yüzyıllardır bu topraklarda üreten halkımız, çaresizce köylerinden göç etmek zorunda kalacaktır. Anadolu’nun asıl hazineleri olan endemik bitki türleri yok olacak, bölgede yaşayan hayvanlar yaşam alanlarını kaybedecek, ekosistem onarılmaz hasar alacaktır. ‘Ülke ekonomisine katkı için’ denilerek aklanmaya çalışılan bu projelerin tek katkısı yerli ve yabancı sermayelerin kasalarınadır. İktidar verdiği teşvikler, vergi sıfırlamaları ve imtiyazlarla patronları daha da zenginleştirirken olan halkın doğasına ve yaşamına olmaktadır.”