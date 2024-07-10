Dün, spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10,541.42 TL olarak açıklandı. Ayrıca, piyasada işlem hacmi 9 milyon 225 bin 450 TL olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki günkü işlem hacmi olan 7 milyon 697 bin 225 TL'nin üzerinde oldu.

Gaz ticaret miktarı ve dengeleme fiyatları

Dünkü işlemlerde toplam gaz ticaret miktarı 898 bin metreküp olarak kaydedildi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11,068.49 TL, satış fiyatı ise 10,014.35 TL olarak belirlendi.

Doğal gaz arz ve talep durumu

Türkiye'ye dün 93 milyon 704 bin 804 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 94 milyon 833 bin 471 metreküp olarak kayıtlara geçti.