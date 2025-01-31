Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), şubat ayında mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gazın satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu.

Tarifeler sabit kaldı

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, konut ve sanayi aboneleri ile elektrik üretim amaçlı doğal gaz tarifesi şubat ayında da sabit kaldı.

Doğal gaz tarife fiyatları

Açıklamaya göre, şubat ayında geçerli olacak doğal gaz tarifeleri şöyle:

Konut tüketicileri: Bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira

Bin metreküp doğal gaz için Ekmek üreticileri: Bin metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira

Bin metreküp doğal gaz için Elektrik üretim amaçlı: Bin metreküp doğal gaz için 12 bin lira

Aylık hesaplanan tarifeler

Doğal gaz fiyat tarifelerinin aylık olarak belirlendiği belirtilirken, BOTAŞ'ın duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır."