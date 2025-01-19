Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2024 yılı için Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemelerinin başladığını açıkladı. Bakan Göktaş, bu yıl toplam 529 bin 162 hak sahibine 303,1 milyon lira ödeme yapılacağını belirtti. Doğal Gaz Tüketim Desteği, 2022 yılından itibaren düzenli olarak uygulanmaya başlamıştı.

Destekten yararlanmak için başvuru şartları neler?

Destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Başvurular, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından incelenecek. Başvuru şartları ise şu şekilde sıralanıyor:

Türk vatandaşı olmak,

Doğal gaz arzı sağlanan bir ilçe ya da beldede ikamet etmek,

İkamet adresinde faturalı ya da ön ödemeli sayaca bağlı bir doğalgaz aboneliği bulunmak,

İkamet adreslerine ait mesken türü aboneliklere ilişkin doğalgaz faturası olması,

SYD Vakfı tarafından hak sahipliği kararı verilmesi gerekmektedir.

Doğalgaz yardımı miktarı ve ödeme yöntemi

2024 yılı itibarıyla, Doğal Gaz Tüketim Desteği miktarları 188 ile 438 lira arasında değişiyor. Bu tutarlar, hanelerin bulunduğu ile göre farklılık gösteriyor. Desteği almak isteyen vatandaşlar, PTT ödeme noktalarına ikamet adreslerine ait faturaları ibraz ederek bu yardımdan faydalanabilecekler.

Bakan Göktaş, 2024 yılı içinde 705 bin 315 hak sahibine toplam 1,4 milyar lira ödeme yapıldığını ifade etti.

Destek ne zaman yatacak?

Destekten yararlanacak vatandaşların ödeme tarihleri, başvuru işlemleri ve hak sahipliği kararı sonrasında belirlenecek. Bakan Göktaş, ödemelerin zamanında ve düzenli bir şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.