BOTAŞ, temmuz ayında mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretimi için kullanılan doğalgaz fiyat tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu. Bu kapsamda, temmuz ayında konut tüketicileri için geçerli olacak doğalgaz satış fiyatı, 1000 metreküp başına 4 bin 80 lira olarak sabit kaldı.

Sanayi aboneleri için belirlenen tarifelerde ise, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgaz 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi. Elektrik üretimi amaçlı doğalgaz tarifesinde ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak açıklandı.

Doğalgaz fiyatları nasıl belirleniyor?

Doğalgaz fiyat tarifeleri her ay güncelleniyor. BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" ifadesine yer verildi.