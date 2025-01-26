Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “dar gelirli, ücretli kesimdeki vatandaşlarımızın enerji faturalarını, elektrik faturalarını, doğal gaz faturalarındaki desteklere de devam edeceğiz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz faturaları ile ilgili açıklamada bulundu.

AK Parti’nin 8. Olağan İl Kongresi için Uşak​'a gelen Bayraktar, Karadeniz'deki doğalgaz çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Şırnak Gabar'daki günlük petrol üretiminin 75 bin varile ulaştığını belirten Bayraktar, “Denizin derinliklerindeki bu gazı çıkararak evlerimizde, iş yerlerimizde kullanır hale getirdik. 1,5 yıldan beri gazı kendimiz üretiyoruz ve bugün Türkiye'deki 3 milyon hane kendi ürettiğimiz doğal gazı kullanır hale geldi. Bu bizim için çok önemli bir adımdı. Sakarya Gaz Sahası'nda üretimimiz her geçen gün artıyor. 2028 yılına geldiğimizde bütün hanelerde kendi gazımızı kullanır hâle geleceğiz. Bu sayededir ki biz sizlere gazı daha ucuza verebiliyoruz” diye konuştu.

Bayraktar, doğalgazda bin liralık faturanın 650 lirasının devlet tarafından karşılandığını söyledi. Desteklere devam edeceklerini açıklayan Bayraktar, “İnşallah vatandaşlarımızın, özellikle dar gelirli, ücretli kesimdeki vatandaşlarımızın enerji faturalarını, elektrik faturalarını, doğalgaz faturalarındaki desteklere de devam edeceğiz” dedi.