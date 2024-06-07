Haziran ayı konukları Türkiye Eski Güzeli ve Dünya 3. Güzeli Yüksel Ak ile İEÜ Medical Point Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op . Dr. Pınar Tuğçe Özer oldu. Etkinlikte kadın sağlığı ve güzellik sırları seçildi.

İki çocuk annesi Yüksel Ak, güzellik sırlarının doğallık ve mutluluk olduğunu belirtti. Estetiğe karşı olmadığını, ufak dokunuşlarla kullanımı gençleri abartıya kaçmadığını ancak kaçmadığını söyleyen Ak, "Bir kadın mutluysa bu yolda da yansıyor. Herkesin aynı kalıba ayrılmasını istemiyorum. Doğallık her zaman en iyi durumda olmak" dedi. 12 kilo geçirdiğini ve iki çocuğunu uzun süre emzirdiğini belirten Ak, 40 yaşında sonra sağlık kontrollerine daha fazla önem verdiğini vurguladı.

Op. Dr. Özer: Smear Testi ve HPV Aşısı hayati önem taşıyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Tuğçe Özer, kadın sağlığının korunması için düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekti. Rahim ağzı kanserinin en yaygın nedeninin HPV virüsü olduğunu ve bunca yıldır yılda bir kez Smear Testi yaptırması gerektiğini belirten Özer, "HPV aşısı, hem kadınlar hem de erkekler için hayati öneme taşıyor. Erken teşhis aşı olunmadığında rahim ağzı kanseri ciddi sonuçlar doğurabiliyor" dedi .

Genital estetik ve kadın sağlığı üzerine

Op. Dr. Özer, doğum sonrası vajinal genişlemeler ve genital estetik konusuna da değindi. "Çok kilolu bebek doğurmak veya çok sayıda doğum yapmak, vajinada defektlere yol açabilir. Bu durum, vajinanın bozulması ve travmaya neden olabilir. Genital operasyon estetikleri ile bu protezler giderilebilir" dedi. Ayrıca kadınların ilk cinsel ilişkisinin ardından üç yıl içinde Smear Testi yaptırmasının da önemli olduğu vurgulandı.

Etkinliklerden notlar

Etkinlikte, kadın sağlığı ve güzelliği üzerine birçok önemli bilgi paylaşıldı. Katılımcılar, hem Yüksel Ak'ın doğal güzellik sırlarından hem de Op. Dr. Pınar Tuğçe Özer'in sağlık önerilerinden faydalandı.