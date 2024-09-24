Bornova Kent Konseyi, beş yıllık aranın ardından yapılan seçimlerle yeniden faaliyete geçti. Bornova Belediyesi Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen seçimlerde, Avukat Doğan Barış Mengüş yeni başkan olarak seçildi. Kent Konseyi, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli meclislerin katılımıyla Bornova’ya projeler üretmeyi hedefliyor.

5 yıl sonra gelen yeniden yapılanma

Bornova Kent Konseyi, uzun bir aradan sonra yeniden aktif hale geldi. Seçimlerde Avukat Doğan Barış Mengüş, Atatürkçü Düşünce Derneği'nden aday gösterilirken, Bornova Yörükler Derneği’nden Gonca Pulat Erzin ve DEVA Partisi Bornova İlçe Başkanı Berkay Muhammet Birci de yarıştı. Mengüş, oyların çoğunluğunu alarak başkanlık koltuğuna oturdu.

Ömer Eşki: "Büyük bir eksiklik giderildi"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kent Konseyi’nin yeniden açılmasının Bornova için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Konseyin yokluğunu "büyük bir eksiklik" olarak nitelendiren Eşki, “Kent Konseyi’ni yeniden faaliyete geçirdik. Bornova'nın en aktif kent konseylerinden birini oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Doğan Barış Mengüş: "Bilimle Bornova'ya yön vereceğiz"

Yeni başkan Doğan Barış Mengüş ise bilimsel çalışmalara odaklanacaklarını belirtti. Avrupa ve Türkiye'deki başarılı kent konseylerinden ilham alarak Bornova'da katılımcı bir yönetim anlayışı benimsediklerini ifade eden Mengüş, "Bilimsel verilerle belediyeye destek olacağız, çünkü bilimle gidilmeyen yol karanlıktır" dedi.

Meclisler ve yürütme kurulu faaliyette

Kent Konseyi, çeşitli meclisler kurarak Bornova için projeler üretmeye hazırlanıyor. Kadın, Gençlik, Çocuk, Engelli, Ekoloji, Kültür, Tarım ve daha birçok alanda faaliyete geçecek 13 farklı meclis, Bornova’nın geleceğine yönelik çözümler geliştirecek. Yürütme Kurulu ise sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcilerinden oluşuyor.

Yürütme kurulu üyeleri

Yürütme Kurulu'nda Bülent Demir, Mustafa İbiş, Fatma Baltalı, Fikret Ekici ve Mert Cebi yer alırken, sendikaları Berrin Burakçı Bağış, baro ve noterleri Muradiye Kavut temsil ediyor. Ayrıca muhtarlar adına Hamdi Şengül ve meslek odaları adına Cezmi Çulhaoğlu kurula dahil oldu.